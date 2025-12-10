Johnny Depp z rolą w adaptacji "Mistrza i Małgorzaty" 0

Powracający do łask po małżeńskiej aferze, hollywoodzki gwiazdor Johnny Depp podpisał kontrakt na główną rolę w nadchodzącej adaptacji filmowej "Mistrz i Małgorzata". Będzie to pierwszy anglojęzyczny remake klasycznej rosyjskiej powieści Michaiła Bułhakowa. Produkcja ma rozpocząć się w 2026 roku.

Depp pojawi się w jednej z głównych ról, szczegółów jego postaci jednak nie zdradzono. Aktor jest również związany z projektem jako producent pod szyldem IN.2 FILM. Na razie nie wiadomo kto napisze scenariusz adaptacji ani kto stanie za kamerą.

Akcja rozgrywa się między Moskwą lat 30., gdzie diabeł powraca ze swoim mówiącym kotem, by siać spustoszenie wśród skorumpowanych obywateli, a Jerozolimą za czasów Poncjusza Piłata. Mistrz i Małgorzata opowiada fantastyczną, satyryczną opowieść o miłości, wolności artystycznej i wiecznej walce dobra ze złem. Trzecia, spleciona historia śledzi zmagającego się pisarza i jego kochankę, Margaritę, która jest gotowa zrobić wszystko, by uratować go przed totalitarnym systemem. To, co następuje potem, to mrocznie komiczna, dziko wyobraźniowa opowieść o niewyczerpanej energii, filozoficznej głębi i duchowym buncie.

Poza Mistrzem i Małgorzatą, Depp pojawi się w filmie fantasy Paramount Pictures Opowieść wigilijna reżysera Ti Westa oraz w thrillerze Marca Webba Day Drinker.

Źrodło: ComingSoon