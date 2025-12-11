2. sezon serialu "Klangor" z pierwszym zwiastunem! Canal+ podał datę premiery 0

Canal+ prezentuje zwiastun długo oczekiwanego nowego sezonu serialu Klangor – jednego z najwyżej ocenianych polskich seriali ostatnich lat. Produkcja powraca w formule antologii, przedstawiając zupełnie nową historię, rozgrywającą się w tym samym świecie, który widzowie poznali w poprzednim sezonie.

Drugi sezon skupia się na Heli Zdun (Małgorzata Gorol), która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką, lecz Wiki (Mary Pawłowska) znika tuż po ich pierwszym spotkaniu. Wciągnięta w mroczny świat więziennych układów, przemocy i rodzinnych tajemnic, Hela rozpoczyna własne śledztwo. To dla niej nie tylko walka o prawdę, lecz także ostatnia szansa, by stać się kimś więcej niż nieobecną matką.

Klangor w formie antologii to samodzielna opowieść osadzona w znanym już, mrocznym uniwersum Świnoujścia, gdzie przeszłe układy i nierozwiązane sprawy wciąż odciskają piętno na życiu bohaterów. Nowa odsłona pozostaje wierna klimatowi pierwszej części, ponownie zaglądając w hermetyczny świat więzienia i ludzi, którzy nim rządzą – przestrzeń, w której sekrety nie utrzymują się długo, a prawda prędzej czy później wypływa na powierzchnię.

Do dobrze znanych widzom ról powracają m.in. Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman. W kluczowych nowych rolach zobaczymy Piotra Trojana, Jacka Belera i Weronikę Książkiewicz. Nowe epizody wyreżyserował Łukasz Kośmicki, a Kacper Wysocki napisał scenariusz.

Premiera 2. sezonu Klangoru już 9 stycznia 2026 roku w serwisie streamingowym Canal+.

