Tom Hiddleston odkrywa spisek w zwiastunie 2. sezonu "Nocnego recepcjonisty" 0

Amazon Prime Video udostępniło oficjalny zwiastun drugiego sezonu Nocnego recepcjonisty. Na kontynuację tego uznanego serialu szpiegowskiego przyszło Nam czekać bardzo długo, bo aż od 2016 roku. Nowe epizody trafią do streamingu jeszcze w pierwszej połowie stycznia.

Jonathan Pine (w tej roli ponownie doskonały Tom Hiddleston) myślał, że zakopał swoją przeszłość. Obecnie żyjąc jako Alex Goodwin — niskiego szczebla oficer MI6 prowadzący cichą jednostkę obserwacji w Londynie — jego życie jest pocieszająco spokojne. Wszystko jednak szybko się zmienia. Pewnej nocy przypadkowe spotkanie ze starym najemnikiem Richardem Roperem wywołuje wezwanie do działania i prowadzi Pine’a do gwałtownego spotkania z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddy Dos Santosem.

Pine poznaje Roxanę Bolaños, bizneswoman, która niechętnie pomaga mu przeniknąć do świty Teddy’ego. Po przybyciu do Kolumbii Pine zostaje wciągnięty w śmiertelny spisek związany z handlem bronią i szkoleniem armii partyzanckiej. Gdy sojusze się rozpadają, Pine ściga się z czasem, by ujawnić spisek mający na celu zdestabilizację narodu. Na każdym kroku musi decydować, czyje zaufanie musi zdobyć i jak daleko jest gotów się posunąć, zanim będzie za późno.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial powstaje na podstawie postaci z powieści Johna le Carré o tym samym tytule. Nocny recepcjonista został napisany przez Davida Farra, a Stephen Garrett i Georgi Banks-Davies pełnią rolę odpowiednio showrunnera i reżysera. W drugim sezonie powracają Olivia Colman, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone i Noah Jupe. Nowi członkowie obsady to: Diego Calva, Camila Morrone, Indira Varma, Paul Chahidi i Hayley Squires.

Premiera 2. sezonu Nocnego recepcjonisty wyznaczona jest na 11 stycznia 2026 roku. Kto czekał na tą kontynuację?

