Milly Alcock jako "Supergirl" - pierwszy zwiastun nowego filmu DC

Warner Bros. prezentuje oficjalny zwiastun nowego filmu powstałego we współpracy z DC Studios – Supergirl. Australijska aktorka Milly Alcock wciela się w rolę Kary Zor-El aka Supergirl w filmie opartym na limitowanej serii komiksowej "Supergirl: Woman of Tomorrow" autorstwa Toma Kinga.

Wczytywanie... fragment plakatu

W filmie Supergirl (Alcock) podróżuje przez galaktykę, by świętować swoje 21. urodziny z Krypto, Superpsem. Po drodze spotyka młodą kobietę o imieniu Ruthye i zostaje wciągnięta w brutalną misję zemsty. W walce o sprawiedliwość Kara będzie musiała stawić czoło swojej przeszłości, aby odnaleźć własną drogę w roli superbohaterki.

Alcock w roli Supergirl po raz pierwszy pojawiła się w finałowych minutach Supermana Jamesa Gunna.

Poniżej wspomniany zwiastun. Jak Wam się podoba? Czy Kobieta ze stali ma szansę dorównać Supermanowi?

W rolach głównych występują także Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts w roli złoczyńcy Krem of the Yellow Hills, Jason Momoa jako Lobo, David Krumholtz jako Zor-El, Emily Beecham jako Alura In-Ze oraz Alice Hewkin jako Sklariańska Jeźdźczyni. Scenariusz do Supergirl napisała Ana Nogueira, a reżyserem jest Craig Gillespie.

Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: DC, Dark Horizons