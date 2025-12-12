Nadchodzi nowy "Street Fighter": Zobacz widowiskowy pierwszy zwiastun 1

Długo wyczekiwany aktorski film Street Fighter w końcu pokazał, na co go stać. Podczas gali The Game Awards 2025 Geoff Keighley zaprezentował pierwszy oficjalny teaser, dając fanom błyskawiczne spojrzenie na Chun-Li, Ryu, Kena i resztę barwnej obsady. Krótki podgląd wystarczył, by publiczność wiedziała jedno: ten film nie zamierza bawić się w półśrodki.

Chwilę po premierze teasera na scenę wkroczyła imponująco liczna obsada produkcji, potwierdzając wcześniejsze plotki i rozkręcając atmosferę. Andrew Schulz, wcielający się w Dana Hibikiego, rozbawił widownię żartem o rzekomym pojawieniu się ekipy Mortal Kombat 2, po czym szybko dodał: Żartowałem, oni myślą tylko o pieniądzach. Lekka uszczypliwość pod adresem konkurencyjnej serii podtrzymała kultową rywalizację obu marek – tym razem w pełni żartobliwie.

45-sekundowy teaser ani na moment nie zwalnia tempa. Krótki, dynamiczny montaż prezentuje bohaterów wiernie odtworzonych z kultowych automatów arcade – od kostiumów, przez charakterystyczne zachowania, aż po pełne energii fragmenty walk. Fani szybkiej akcji zobaczyli także ukłon w stronę historii serii: spektakularną scenę demolowania auta, która natychmiast przywołuje klasyczne mini-gry znane z wczesnych odsłon Street Fightera.

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, film przenosi widzów do 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), dawni przyjaciele i obecnie skłóceni wojownicy, zostają wciągnięci z powrotem w wir walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do kolejnego World Warrior Tournament. Turniej szybko okazuje się jednak jedynie wierzchołkiem góry lodowej – za jego kulisami kryją się mroczne intrygi, które zmuszają bohaterów do zmierzenia się nie tylko ze sobą, ale i z demonami przeszłości. Jak głosi zwiastun: „Jeśli tego nie zrobią, gra się kończy.”

Reżyserią Street Fighter Movie zajmuje się Kitao Sakurai, a scenariusz napisał Dalan Musson. W obsadzie znaleźli się również 50 Cent, Jason Momoa, David Dastmalchian i wielu innych znanych aktorów. Premiera filmu została wyznaczona na 16 października 2026 roku.

Źrodło: Variety