Afera wokół Netflixa: twórca "47 roninów" skazany za gigantyczne oszustwo 0

Carl Rinsch, znany z reżyserii filmu 47 roninów, został uznany winnym wyłudzenia 11 milionów dolarów od Netflixa — wynika z orzeczenia nowojorskiej ławy przysięgłych. Proces, który trwał niespełna dwa tygodnie, zakończył się odczytaniem werdyktu przez sędziego federalnego na Manhattanie. Wyrok w sprawie ma zostać ogłoszony w kwietniu 2026 roku, a Rinschowi grozi kara sięgająca nawet 90 lat pozbawienia wolności.

Wczytywanie...

Według licznych doniesień Netflix przekazał Rinschowi 44 miliony dolarów na stworzenie serialu science fiction White Horse, a następnie dodatkowe 11 milionów na dokończenie produkcji. Jednak zamiast w projekt, środki miały trafić na prywatne inwestycje reżysera — w tym spekulacyjne transakcje giełdowe, zakup luksusowych samochodów i inwestycje w kryptowaluty.

Po ogłoszeniu wyroku prokurator Jay Clayton stwierdził:

Carl Erik Rinsch wziął 11 milionów przeznaczonych na serial i postawił je na ryzykowne opcje giełdowe oraz transakcje kryptowalutowe. Dzisiejszy wyrok dowodzi, że kiedy ktoś okrada inwestorów, podążymy za pieniędzmi i pociągniemy go do odpowiedzialności.

Benjamin Zeman, adwokat Rinscha, uznał werdykt za błędny. Ostrzegł, że może on otworzyć niebezpieczny preceden” dla twórców, którzy wchodzą w spory kontraktowe z wielkimi mediowymi gigantami. Według obrony konflikt między Rinschem a platformą miał charakter kreatywny, a nie kryminalny — jednak sąd ocenił sprawę inaczej.

Serial nigdy nie powstał

Śledczy wskazali, że mimo otrzymania znaczących środków finansowych Rinsch nie ukończył White Horse. Ponad połowa pieniędzy miała zostać zmarnowana na nietrafione inwestycje, a reszta — zatrzymana jako prywatny zysk po operacjach kryptowalutowych. Sprawa, która odbiła się szerokim echem w Hollywood, może stać się jedną z najgłośniejszych afer finansowych w historii współpracy twórców z platformami streamingowymi. W kwietniu 2026 roku okaże się, czy Carl Rinsch rzeczywiście spędzi resztę życia za kratkami.

Źrodło: Comingsoon