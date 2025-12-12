Szef Disneya: transakcja Warner Bros. może dać Netflixowi potężną przewagę 0

Disney CEO Bob Iger zabrał głos w sprawie głośnej próby przejęcia Warner Bros. Discovery przez Netflixa. W rozmowie z CNBC w programie Squawk Box podkreślił, że regulatorzy powinni bardzo dokładnie przeanalizować potencjalne skutki tak dużej transakcji — zarówno dla rynku, jak i dla samych widzów.

Czy Netflix zyska zbyt dużą przewagę cenową?

Iger zwrócił uwagę, że kluczową kwestią jest możliwy wpływ fuzji na ceny subskrypcji. Zapytał retorycznie, czy połączenie Netflixa z ogromną biblioteką Warner Bros. nie dałoby platformie zbyt dużego wpływu na koszty ponoszone przez użytkowników:

Czy jedna firma zyska przewagę cenową, którą można uznać za negatywną dla konsumenta? (…) Czy to ostatecznie da Netflixowi możliwość kształtowania cen w sposób, który może nie być zdrowy? — stwierdził Iger w rozmowie

Konsekwencje dla twórców i całej branży

Szef Disneya zaznaczył również, że ewentualną fuzję należy rozpatrywać nie tylko pod kątem ekonomicznym, ale także pod względem wpływu na środowisko kreatywne. Według niego regulatorzy powinni ocenić, jak taka koncentracja treści i siły rynkowej wpłynie na twórców, studia i cały łańcuch produkcyjny filmu i telewizji.

Disney obserwuje z boku — bez komentarza o konkurencji

Zapytany, czy połączenie Netflixa i Warner Bros. wzmocniłoby konkurencję wobec Disneya, Iger odmówił komentarza, mówiąc jedynie:

Wolałbym nie mówić nic ponad to, co już powiedziałem. Miło jest być obserwatorem, a nie uczestnikiem tego starcia.

Wielkie liczby i jeszcze większe ambicje

Netflix ogłosił 5 grudnia swoją wartą 82,7 miliarda dolarów propozycję przejęcia Warner Bros. Discovery, obejmującą studia Warner Bros. oraz HBO Max. Sytuację skomplikowała jednak agresywna kontra Paramount Skydance, które kilka dni później przedstawiło własną ofertę opiewającą na 108 miliardów dolarów, rozpoczynając próbę wrogiego przejęcia.

Rynek medialny czeka teraz na ruch regulatorów — a eksperci zapowiadają, że batalia o Warner Bros. może stać się jedną z największych w historii branży rozrywkowej.

Źrodło: Variety