Netflix zamawia 2. sezon serialu "Człowiek kontra dziecko" 0

Platforma Netflix przygotowała dla widzów niespodziankę: ogłoszono, że nowa produkcja z Rowanem Atkinsonem, Człowiek kontra dziecko otrzymała zamówienie na 2. sezon.

Wczytywanie...

Człowiek kontra dziecko — slapstickowa komedia autorstwa Rowana Atkinsona i Williama Daviesa. Choć nie jest to formalnie drugi sezon Człowiek kontra pszczoła, nowy serial stanowi bezpośrednią kontynuację historii z 2022 roku, ponownie ukazując Atkinsona w roli nieporadnego, ale uroczego Trevora Bingleya.

Tym razem Trevor porzucił stresującą posadę opiekuna luksusowych rezydencji i został szkolnym woźnym. Spokój nie trwa jednak długo — lukratywna oferta opieki nad londyńskim apartamentem oraz niespodziewane pojawienie się… Małego Jezuska z jasełek sprawią, że jego świąteczne plany szybko pogrążą się w chaosie.

Oficjalny opis zapowiada serię slapstickowych wpadek i świątecznych katastrof, w których Trevor będzie musiał jednocześnie chronić luksusowy penthouse i zajmować się niespodziewanym malutkim towarzyszem.

Obok Atkinsona na ekranie pojawiają się Claudie Blakley, Alanah Bloor, Nina Sosanya, Rosie Cavaliero, Sunil Patel, Susannah Fielding, Sunetra Sarker, Robert Bathurst, Ivana Bašić, Susy Kane, Ellie White, Angus Imrie, Ashley Jensen i Steve Edge.

Źrodło: Comingsoon