"Avengers: Secret Wars" z mocnym składem — potwierdzono udział bohatera z WandaVision 0

Choć Marvel Studios wciąż pilnie strzeże szczegółów dotyczących nadchodzących filmów, jedno jest już pewne: do Kinowego Uniwersum Marvela powróci jedna z kluczowych postaci znanych z serialu WandaVision.

Wczytywanie...

Najnowszy wywiad ujawnił, że Paul Bettany – aktor wcielający się w Visiona – znów ma do wykonania avengerskie obowiązki.

W rozmowie Bettany opowiedział o swoich nadchodzących projektach. Wspomniał m.in. o roli w zbliżającym się filmie Toma Forda Cry to Heaven, jednak największe poruszenie wywołała krótka wzmianka o planach związanych z MCU:

Aktor potwierdził, że czekają go pewne obowiązki Avengers w przyszłym roku.

To zdanie rozpaliło wyobraźnię fanów — zwłaszcza że Avengers: Doomsday zakończyło już zdjęcia, co praktycznie wyklucza udział Bettany’ego w tej części. Pozostaje więc tylko jeden projekt: wysoce oczekiwane Avengers: Secret Wars.

Co to oznacza dla Visiona?

Marvel nie ujawnił jeszcze żadnych oficjalnych informacji o obsadzie Secret Wars. Fabuła również pozostaje tajemnicą — zarówno w przypadku Doomsday, jak i Secret Wars. Jednak pojawienie się Bettany’ego sugeruje, że Vision może odegrać ważną rolę w ostatecznym rozdziale nadchodzącej, monumentalnej historii Avengers.

Fani od lat spekulują, czy Vision powróci po wydarzeniach WandaVision, gdzie wprowadzono jego nową, odbudowaną wersję znaną jako White Vision. Wygląda na to, że Secret Wars może wreszcie udzielić odpowiedzi.

Źrodło: Telegraph