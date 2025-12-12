Apple TV+ błyskawicznie odnawia hit! Sezon 2 potwierdzony tuż po finale 0

Apple TV+ oficjalnie potwierdziło zamówienie 2. sezonu Down Cemetery Road, najnowszego serialu kryminalnego z udziałem laureatki Oscara Emmy Thompson.

Wczytywanie...

Decyzja zapadła błyskawicznie — zaledwie dwa dni po emisji finału pierwszej odsłony, która zakończyła swoją ośmioodcinkową runę z wynikiem 79% Certified Fresh na Rotten Tomatoes.

O czym będzie 2. sezon Down Cemetery Road?

W nadchodzącej części Thompson ponownie wcieli się w prywatną detektyw Zoë Boehm, a towarzyszyć jej będzie zdobywczyni Złotego Globu Ruth Wilson jako Sarah Trafford. Sezon 2 skupi się na nowej, pokręconej zagadce — tym razem dotyczącej kobiety, która spada pod nadjeżdżający pociąg. To początkowo proste śledztwo szybko wpędzi duet bohaterek w świat pełen sekretów, niebezpieczeństw i bezwzględnych graczy.

Jak brzmi oficjalny opis:

Po tym, jak kobieta spada pod pociąg, Zoë zostaje wezwana do prowadzenia śledztwa, lecz pozornie nieskomplikowana sprawa szybko wywraca jej życie do góry nogami. Razem z Sarah muszą nawigować po pełnym blasku, ale bezlitosnym świecie czarnego rynku antyków.

Na ten moment Apple TV+ nie ogłosiło daty premiery kontynuacji.

Kto stoi za serialem?

Down Cemetery Road zostało stworzone przez Morwennę Banks, która pełni także funkcję scenarzystki i producentki wykonawczej. Reżyserią ponownie zajmuje się Natalie Bailey. Serial bazuje na powieści Micka Herrona — autora bestsellerowej serii Slow Horses. Za produkcję odpowiadają również Herron i Thompson, a także Jamie Laurenson, Hakan Kousetta i Tom Nash z 60Forty Films.

Źrodło: Deadline