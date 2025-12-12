Barry Keoghan dołącza do gangu — pierwsze zdjęcia jego roli w filmie "Peaky Blinders" 0

Fani Peaky Blinders mają powód do ekscytacji — opublikowano nowe zdjęcie z nadchodzącego filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny, które prezentuje intrygującą postać graną przez Barry’ego Keoghana. Choć imię jego bohatera wciąż pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne: Keoghan wciela się w lidera nowego pokolenia Peaky Blinders.

Na fotografii aktor idzie ulicą wraz ze swoją ekipą, ubrany w charakterystyczną kaszkietówkę, która natychmiast przywołuje skojarzenia z ikonicznym stylem Tommy’ego Shelby’ego, granego przez Cilliana Murphy’ego.

Murphy i Keoghan znów razem

Film oznacza ponowne spotkanie Murphy’ego i Keoghana na ekranie — wcześniej pracowali razem przy Dunkierce Christophera Nolana. Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby — legendarny gangster, który tym razem zmierzy się z najcięższą próbą swojego życia.

Oto oficjalny opis:

Birmingham, 1940. W chaosie II wojny światowej Tommy Shelby zostaje zmuszony wrócić z wygnania, by stawić czoła najbardziej destrukcyjnemu rozliczeniu. Z przyszłością rodziny i kraju na szali, Tommy musi zmierzyć się z własnymi demonami i zdecydować, czy zachować swoje dziedzictwo — czy spalić je do cna.

W obsadzie Peaky Blinders: Nieśmiertelny znaleźli się także: Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo oraz Stephen Graham.

Za reżyserię odpowiada Tom Harper, a scenariusz napisał twórca oryginalnej serii, Steven Knight. Producentami są Murphy, Knight, Guy Heeley, Caryn Mandabach oraz Jimmy Tandel.

Serial Peaky Blinders zadebiutował w 2013 roku i zakończył się po sześciu sezonach w 2022. Teraz historia rodu Shelbych przenosi się na wielki ekran.

Premiera kinowa: 6 marca 2026 (wybrane kina)

Premiera na Netflix: 20 marca 2026

Źrodło: ComingSoon