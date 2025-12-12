"Folwark zwierzęcy" wkracza na ekrany: nowy trailer zdradza, kiedy zobaczymy film Serkisa 0
Angel — wcześniej znane jako Angel Studios — zaprezentowało pierwszy zwiastun długo wyczekiwanej, animowanej adaptacji Animal Farm w reżyserii Andy’ego Serkisa. Film opiera się na słynnej noweli George’a Orwella Folwark zwierzęcy i już teraz budzi duże emocje wśród fanów kina i literatury.
Oficjalny opis zapowiada mroczną, ale aktualną opowieść o buncie i władzy:
Grupa zwierząt, zmęczona dotychczasowym życiem, buntuje się przeciw swoim ludzkim właścicielom i przejmuje kontrolę nad farmą. Po udanym powstaniu zwierzęta stają przed nowymi wyzwaniami pod rządami przebiegłego wieprza o imieniu Napoleon. Sytuacja zmusza je do znalezienia odwagi, by przeciwstawić się tyranowi.
Zwiastun zdradza dramatyczny ton historii, mocną obsadę głosową i animację inspirowaną klasycznymi ilustracjami, ale z nowoczesnym wykończeniem.
Angel potwierdziło, że film trafi do kin 1 maja 2026 roku,
Obsada głosowa Animal Farm jest imponująca:
- Seth Rogen jako Napoleon
- Gaten Matarazzo jako Lucky
- Kieran Culkin jako Squealer
- Glenn Close jako Freida Pilkington
- Steve Buscemi jako Mr. Whymper
- Laverne Cox jako Snowball
- Woody Harrelson jako Boxer
- Jim Parsons jako Carl
- Kathleen Turner jako Benjamin
- Iman Vellani jako Puff i Tammy
Andy Serkis nie tylko reżyseruje, ale także użycza głosu Mr. Jonesowi oraz Old Majorowi — staremu knurowi, którego przemowa inspiruje rewolucję.
Ekipa kreatywna i festiwalowy debiut
Animacja miała swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy 2025, gdzie została przyjęta z zainteresowaniem i entuzjazmem widzów.
