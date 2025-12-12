"Folwark zwierzęcy" wkracza na ekrany: nowy trailer zdradza, kiedy zobaczymy film Serkisa 0

Angel — wcześniej znane jako Angel Studios — zaprezentowało pierwszy zwiastun długo wyczekiwanej, animowanej adaptacji Animal Farm w reżyserii Andy’ego Serkisa. Film opiera się na słynnej noweli George’a Orwella Folwark zwierzęcy i już teraz budzi duże emocje wśród fanów kina i literatury.

Oficjalny opis zapowiada mroczną, ale aktualną opowieść o buncie i władzy:

Grupa zwierząt, zmęczona dotychczasowym życiem, buntuje się przeciw swoim ludzkim właścicielom i przejmuje kontrolę nad farmą. Po udanym powstaniu zwierzęta stają przed nowymi wyzwaniami pod rządami przebiegłego wieprza o imieniu Napoleon. Sytuacja zmusza je do znalezienia odwagi, by przeciwstawić się tyranowi.

Zwiastun zdradza dramatyczny ton historii, mocną obsadę głosową i animację inspirowaną klasycznymi ilustracjami, ale z nowoczesnym wykończeniem.

Angel potwierdziło, że film trafi do kin 1 maja 2026 roku,

Obsada głosowa Animal Farm jest imponująca:

Andy Serkis nie tylko reżyseruje, ale także użycza głosu Mr. Jonesowi oraz Old Majorowi — staremu knurowi, którego przemowa inspiruje rewolucję.

Ekipa kreatywna i festiwalowy debiut

Animacja miała swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy 2025, gdzie została przyjęta z zainteresowaniem i entuzjazmem widzów.

Źrodło: ComingSoon