Animacja, która robi historię — "Zwierzogród 2" jako najszybszy miliarder Hollywood 1

Zwierzogród 2 Walt Disney Animation Studios już dziś przeskoczy magiczną granicę 1 miliarda dolarów w światowym box office’ie, uwzględniając dzisiejsze wyniki. Do czwartku globalne przychody filmu wynoszą 986,1 mln USD, w tym 232,7 mln USD z rynku krajowego i 753,4 mln USD z rynków międzynarodowych.

Wczytywanie...

Sequel w reżyserii Jareda Busha i Byrona Howarda stanie się drugim filmem studia, który przekroczy 1 miliard dolarów w 2025 roku (po Lilo i Stitch) oraz najszybciej osiągnie ten próg w historii hollywoodzkich animacji i wszystkich filmów z oceną PG, dokonawszy tego w zaledwie 17 dni.

Rekordy Disneya i sukces globalny

Przekroczenie miliarda dolarów oznacza także pierwszy filmy Walt Disney Animation Studios, który osiągają taki wynik, po zeszłorocznym Vaiana 2. Od 2013 roku studio ma na koncie już pięć tytułów z globalnym przychodem powyżej miliarda: Kraina lodu, Kraina lodu 2, Vaiana 2, Zwierzogród i Zwierzogród 2.

Jared Bush, Chief Creative Officer Walt Disney Animation Studios, podkreśla znaczenie sukcesu:

Rekordowe otwarcie i reakcje widzów

Zwierzogród 2 cieszy się ogromnym uznaniem widzów i krytyków: 96% na Rotten Tomatoes oraz A CinemaScore. Film otworzył się 26 listopada rekordowymi 559,5 mln USD w pięć dni, ustanawiając:

najwyższe globalne otwarcie animacji wszech czasów,

najwyższy globalny debiut 2025 roku,

najwyższe globalne otwarcie w historii Disneya dla animacji.

Największym rynkiem międzynarodowym okazały się Chiny, gdzie Zwierzogród 2 osiągnął największe otwarcie animacji zagranicznej w historii — 272 mln USD w pięć dni, stając się jednocześnie najwyżej zarabiającym zagranicznym filmem animowanym w tym rynku. Obecnie film zajmuje 2. miejsce w historii MPA w Chinach, zaraz za Avengers: Koniec gry, z szacunkowym wynikiem 447,2 mln USD.

Pozostałe największe rynki zagraniczne to: Francja (29,6 mln USD), Korea (28,5 mln USD), Meksyk (20,9 mln USD) i Niemcy (17,7 mln USD).

Źrodło: Deadline