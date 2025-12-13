Gwiazda Harry’ego Pottera dołącza do 4. sezonu "Białego Lotosu" 0

HBO jest po wczesnych rozmowach z uznaną aktorką z uniwersum Harry’ego Pottera, by zagrała jedną z głównych ról w 4. sezonie Białego Lotosu. Produkcja ma ruszyć już wiosną przyszłego roku we Francji.

Nominowana do Oscara Helena Bonham Carter prowadzi podobno ekskluzywne rozmowy z HBO w sprawie udziału w nowym sezonie kultowego serialu. Jeśli dojdzie do porozumienia, Bonham Carter będzie pierwszym potwierdzonym członkiem obsady.

Szczegóły fabuły nowego sezonu wciąż pozostają tajemnicą. Wcześniej Casey Bloys, szef programowy HBO, potwierdził, że pomysł 4. sezonu został przedstawiony przez twórcę Mike’a White’a już podczas kręcenia sezonu trzeciego w Tajlandii. Według doniesień produkcja będzie realizowana w luksusowych hotelach w Paryżu i na Lazurowym Wybrzeżu, co różni się od poprzednich trzech sezonów, które powstawały w hotelach sieci Four Seasons.

Serial zdobył uznanie krytyków, a jego twórca Mike White odpowiada za scenariusz, reżyserię oraz pełni rolę producenta wykonawczego wraz z Davidem Bernardem, Markiem Kaminem i Nickiem Hallem. Od premiery w 2021 roku show utrzymuje certyfikat Certified Fresh na Rotten Tomatoes. Jednak ostatni sezon, mimo sukcesów, zanotował najniższą ocenę w historii serialu – 86% na podstawie 190 recenzji. Sezon trzeci zdobył jedną nagrodę Emmy na 23 nominacje, a obecnie jest nominowany do sześciu głównych nagród Złotego Globu, w tym za najlepszy serial telewizyjny – dramat, oraz aktorstwo wspierające dla Waltona Gogginsa, Jasona Isaaca, Carrie Coon, Parker Posey i Aimee Lou Wood.

Źrodło: Deadline