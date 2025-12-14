Od boiska do toru wyścigowego: Cristiano Ronaldo w ostatniej części "Szybkich i wściekłych" 0

Vin Diesel wrzuca najwyższy bieg przed wielkim finałem serii Szybkich i wściekłych i dorzuca do obsady nazwisko z absolutnego światowego topu. Producent i gwiazda filmów akcji ogłosił, że Cristiano Ronaldo pojawi się w 12. i zarazem ostatniej odsłonie sagi, której premiera zaplanowana jest na kwiecień 2027 roku.

Informację Diesel przekazał za pośrednictwem Instagrama, publikując wspólne zdjęcie z portugalską legendą futbolu. W opisie nie pozostawił wątpliwości:

Wszyscy pytali, czy będzie częścią mitologii Fast… Muszę wam powiedzieć – to prawdziwy gracz. Napisaliśmy dla niego rolę.

To kolejny dowód na to, że finał Szybkich i Wściekłych ma być czymś więcej niż tylko zakończeniem kultowej serii. Już w lutym 2024 roku Diesel potwierdził, że nadchodząca część definitywnie zamknie historię zapoczątkowaną w 2001 roku. Ten wielki finał to nie tylko koniec – to celebracja niezwykłej filmowej rodziny, którą wspólnie zbudowaliśmy – pisał wówczas.

A ta rodzina jest imponująca. Przez lata w uniwersum pojawiły się takie gwiazdy jak Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Momoa, Helen Mirren, Cardi B, John Cena, Jason Statham, Gal Gadot, Ludacris, Bow Wow, Vanessa Kirby czy Alan Ritchson. Teraz do tego grona dołącza jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w historii.

Dodatkowo Diesel potwierdził, że produkcja finałowej części wróci do Los Angeles, co ma symboliczne znaczenie po niszczycielskich pożarach, które dotknęły miasto w styczniu tego roku.

Źrodło: Deadline