Bob Odenkirk wraca do akcji! Zobacz zwiastun filmu "Normal" 0

Magnolia Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Normal, nadchodzącego thrillera akcji z Bobem Odenkirkiem, gwiazdą serialu Zadzwoń do Saula. Produkcja trafi do kin 17 kwietnia 2026 roku i już teraz zapowiada się jako kolejna nietypowa, ale intensywna rola aktora.

Wczytywanie...

Akcja filmu przenosi widzów do tytułowego miasteczka Normal — spokojnej, amerykańskiej miejscowości na Środkowym Zachodzie, gdzie wszyscy się znają, a życie toczy się leniwym rytmem. Nowo mianowany szeryf Ulysses (Odenkirk) liczy, że tymczasowa posada pozwoli mu odetchnąć po problemach małżeńskich i moralnych dylematach wyniesionych z wcześniejszej służby. Szybko jednak okazuje się, że Normal skrywa mroczne tajemnice.

Gdy nieudany napad na bank burzy pozorną sielankę, Ulysses zostaje wciągnięty w spiralę przemocy i chaosu. Zwiastun pokazuje, jak spokojna fasada miasteczka pęka, a szeryf musi stanąć do brutalnej walki, by ochronić mieszkańców — i odkryć prawdę, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego.

Za kamerą stanął Ben Wheatley, a scenariusz napisał Derek Kolstad, twórca serii John Wick. Kolstad odpowiada także za historię filmu, przy której współtworzeniu kredyt otrzymał sam Odenkirk. W obsadzie znaleźli się m.in. Henry Winkler, Lena Headey, Ryan Allen, Billy MacLellan, Brendan Fletcher, Peter Shinkoda oraz Jess McLeod. Producentami są Marc Provissiero, Derek Kolstad i Bob Odenkirk.

Dla Odenkirka Normal to kolejny krok w jego filmowej przemianie. Po latach sukcesów w komedii i dramacie aktor z powodzeniem wkroczył do świata kina akcji dzięki filmowi Nikt z 2021 roku, który doczekał się kontynuacji w 2025.

Źrodło: Comingsoon