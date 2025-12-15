Plany rebootu klasyka anulowane. Disney zmienia kierunek 0

Plany powrotu jednego z najbardziej lubianych familijnych tytułów Disneya trafiły do kosza. Jak donoszą amerykańskie media, Disney+ zrezygnowało z realizacji serialowego rebootu filmu Kto pod kim dołki kopie…, który miał być nową, gender-swapped interpretacją klasycznej historii autorstwa Louisa Sachara.

Oryginalne Kto pod kim dołki kopie… z 2003 roku, wyreżyserowane przez Andrew Davisa, spotkały się z ciepłym przyjęciem krytyków i widzów, a także odniosły sukces kasowy. Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Sachara z 1998 roku i do dziś uchodzi za jeden z najlepiej wspominanych młodzieżowych tytułów Disneya. Nic więc dziwnego, że informacja o serialowym reboocie wzbudziła spore zainteresowanie.

Na początku 2025 roku pojawiły się doniesienia, że Disney+ zamówiło pilot serialu, jednak najnowsze aktualizacje potwierdzają, że projekt został ostatecznie anulowany. Platforma nie zdecydowała się na kontynuowanie prac nad pilotem. Scenariusz napisała Alina Mankin, za reżyserię odpowiadała Jac Schaeffer, a showrunnerką była Liz Phang. W obsadzie główną rolę miała zagrać Shay Rudolph, a partnerować jej mieli m.in. Greg Kinnear i Aidy Bryant.

Zgodnie z ujawnionymi wcześniej informacjami, fabuła serialu miała skupić się na nastolatce imieniem Hayley, która trafia do obozu poprawczego rządzonego przez bezwzględną nadzorczynię. W nowej wersji historii dziewczyna — podobnie jak bohaterowie pierwowzoru — byłaby zmuszana do kopania dołów w ramach tajemniczego i brutalnego programu resocjalizacji.

