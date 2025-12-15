Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Stranger Things 5: Volume 2" - pierwszy zwiastun nowych odcinków 0

Netflix udostępnił pierwszy zwiastun drugiej części piątego i finałowego sezonu Stranger Things. Po premierze pierwszych czterech odcinków w okresie Święta Dziękczynienia, nowe wideo zapowiada trzy kolejne, które trafią na platformę już w Boże Narodzenie, 25 grudnia.

Zwiastun częściowo oparty na utworze Diany Ross "Upside Down", pokazuje nowe niebezpieczeństwo w tytułowym alternatywnym świecie, czyli tajemniczą i groźną anomalię atmosferyczną. W materiale widać też różne oblicza Vecny, pojednanie Steve’a i Dustina, a także Max próbującą wydostać się z pułapki razem z inną dziewczyną.

Producenti zapowiadają, że odcinek piąty, wyreżyserowany przez Franka Darabonta, będzie wyjątkowo mroczny i przerażający. Odcinek szósty, pod kierownictwem Shawna Levy'ego, będzie największym z części nowych odcinków, natomiast siódmy, współreżyserowany przez braci Duffer i Levy’ego, ma być najbardziej emocjonalnym epizodem przed finałem.

Dwugodzinny finał zamknie sezon tydzień później, w Sylwestra.

