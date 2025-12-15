Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Finałowy zwiastun thrillera "Pomoc domowa" z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried 0

Lionsgate udostępniło finałowy zwiastun nadchodzącego thrillera Pomoc domowa, wyreżyserowanego przez Paula Feiga i opartego na bestsellerowej książce Freidy McFadden.

W scenariuszu autorstwa Rebecci Sonnenshine, film zabiera widzów do świata, w którym pozory doskonałości okazują się złudzeniem, a nic nie jest tym, czym się wydaje. Główną bohaterką jest Millie (Sydney Sweeney), która, próbując uciec od przeszłości, podejmuje pracę jako gosposia u bogatych Winchesterów – Niny (Amanda Seyfried) i Andrewa (Brandon Sklenar). Jednak to, co miało być wymarzonym zajęciem, szybko zmienia się w niebezpieczną grę pełną sekretów, skandali i władzy.

W obsadzie znaleźli się również Michele Morrone i Elizabeth Perkins. Producentami filmu są Todd Lieberman, Laura Fischer i Paul Feig, a w roli producentów wykonawczych występują m.in. Sydney Sweeney i Amanda Seyfried.

Premiera Pomocy domowej odbędzie się 1 stycznia 2026 roku, a zwiastun już teraz zdradza napięcie i zwroty akcji, które mają trzymać widzów w niepewności aż do ostatniej sceny.

Źrodło: Lionsgate