Brutalny świat gladiatorów w nowej części "Spartakusa" - "Spartakus: Dom Aszura” od 15 grudnia w CANAL+ 0
W nowej odsłonie powraca jedno z najsłynniejszych uniwersów telewizyjnych ostatnich lat. Dzięki świeżej perspektywie i mocnym kreacjom aktorskim, pisana na nowo historia Spartakusa ma szansę stać się serialowym hitem. Oto Spartakus: Dom Aszura, serial pełen dynamiki, pełen brutalnej szczerości i emocjonalnej intensywności, w którym nikt nie myślał o idealizowaniu świata gladiatorów. Serial od 15 grudnia dostępny jest w Canal+.
Fabuła nowej odsłony losów Aszura skupia się wokół pałacowej intrygi. Były gladiator przejmuje szkołę, będącą dotychczas pod panowaniem Batiatusa. Choć kurz niedawnego powstania powoli opada, bohater musi mierzyć się z brakiem szacunku, pogardą i nieczystą grą ze strony gladiatorów, którzy wciąż wspominają jego zdradę i nie traktują go poważnie. Aszur jak zwykle kieruje się sprytem, lecz tym razem staje oko w oko z przeciwnikami równie bezwzględnymi, jak on sam. Serial eksploruje polityczne rozgrywki, zdrady i krwawe pojedynki, z których znana była pierwotna saga, ale dodaje do nich perspektywę głównego bohatera, który dotychczas zwykle pozostawał w cieniu.
Twórcą nowej produkcji, podobnie jak oryginału, jest Steven S. DeKnight. Po latach rozmyślań i propozycji ze strony wytwórni, w końcu zdecydował się podjąć odświeżenia serialu, który przyniósł mu sławę i uznanie widzów.
W obsadzie powraca, znany z serialu oryginalnego, Nick E. Tarabay, który ponownie wciela się w Aszura, nadając postaci zarówno charyzmę, jak i nieprzewidywalność. Towarzyszy mu nowa plejada aktorów – młodzi gladiatorzy, ambitni patrycjusze oraz wojowniczki, których role podkreślają zmianę układu sił i zapowiadają nowe emocje. Na ekranie pojawią się między innymi: Simon Arblaster, Joel Abadal, Evander Brown, Daniel Bos, Mikey Thompson, Lucy Lawless, Stephen Madsen, Joe Davidson, Eden Hart i Graham McTavish.
Źrodło: Canal+
Komentarze 0