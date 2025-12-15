Adam Scott prześladowany przez zło. Zobacz zwiastun horroru "Hokum" 0

W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź horroru Hokum, w którym główną rolę odgrywa nominowany do nagrody Emmy Adam Scott. Premiera kinowa w 2026 roku.

Samotny powieściopisarz Ohm Bauman (Scott) wiezie prochy swoich rodziców do starego, odległego od cywilizacji irlandzkiego zajazdu. Tam zgodnie z ich życzeniem, ma je rozypać. Nie wie jednak, że miejsce to jest nawiedzane przez starożytną czarownicę. Po wysłuchaniu opowieści personelu, odkrywa, że zło czai się w apartamencie dla nowożeńców. Wkrótce niepokojące wizje i szokujące zniknięcie wciągają mężczyznę w koszmarną konfrontację z najciemniejszą przeszłością – głosi oficjalny opis horroru.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Hokum został napisany i wyreżyserowany przez Damiana Mc Carthy'ego. W obsadzie znajdują się także Peter Coonan, David Wilmot, Florence Ordesh, Will O'Connell, Michael Patric, Siox C, Brendan Conroy, Austin Amelio i Ezra Carlisle.

Scott nie jest nowicjuszem w gatunku horroru, bo wcześniej pojawił się w Wysłanniku piekieł IV, Powracającym koszmarze, Krampusie oraz Małym złu z 2017. Ostatnio zagrał także w filmowej adaptacji opowiadania Stephena Kinga Małpa w reżyserii Osgooda Perkinsa. Nominacje do Emmy otrzymał on za serial Rozdzielenie, w którym gra główną rolę.

W USA Hokum zadebiutuje 1 maja 2026 roku. Jego polska data debiutu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon