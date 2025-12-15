Emilia Clarke w czasach zimnej wojny. Peacock prezentuje zwiastun "Ponies" 0

Peacock prezentuje zwiastun serialu osadzonego w czasach zimnej wojny. Akcja "Ponies" z Emilią Clarke, znaną z Gry o tron i Haley Lu Richardson występującą w Białym Lotosie, osadzona jest w Moskwie w 1977 roku.

Wczytywanie... kadr z serialu "Ponies"

Akcja serialu rozgrywa się w Moskwie w 1977 roku. Dwie kobiety zwane ’’ponies’’ czyli ’’kucykami’’, a więc osobami nie obeznanymi w języku wywiadu, pracują anonimowo jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Tak jest do czasu, aż ich mężowie nie zostają zabici w tajemnicznych okolicznościach w ZSRR. Wtedy kobiety zostają agentkami CIA. Bea (w tej roli Emilia Clarke) jest wykształconą, rosyjskojęzyczną córką radzieckich imigrantów. Jej towarzyszka, Twila, jest dziewczyną z małego miasteczka, która jest równie szorstka, co nieustraszona. Razem pracują nad odkryciem ogromnego spisku z czasów zimnej wojny i rozwiązaniem zagadki, która sprawiła, że ​​zostały wdowami.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Adrian Lester, Artjom Gilz, Nicholas Podany i Vic Michaelis również występują w serialu, w którym David Iserson pełni rolę showrunnera i jest jego współtwórcą wraz z Susanną Fogel.

Ponies zadebiutuje na Peacock już 15 stycznia 2026 roku. Na serial składa się osiem około godzinnych odcinków.

Źrodło: Peacock