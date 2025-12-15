Gaston z "Pięknej i Bestii" dostał własny film. Trwają pierwsze prace nad projektem 0

Disney pracuje nad nowym aktorskim filmem ze świata "Pięknej i Bestii". Projekt ten jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, ale wiemy już, że opowie o Gastonie, głównym antagoniście tej historii.

kadr z filmu "Piękna i Bestia" (2017)

"Piękna i Bestia" od Disneya po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 1991 roku. Film stał się natychmiastowym klasykiem i pierwszą animacją nominowaną do Oscara za najlepszy film. W 2017 roku Disney przerobił Piękną i Bestię na film aktorski w reżyserii Billa Condona. Obraz ten zarobił ponad 1,2 miliarda dolarów na całym świecie. W rolach głównych wystąpili Emma Watson jako Belle, Dan Stevens jako Bestia oraz Luke Evans jako Gaston.

Teraz jak donoszą zagraniczne media Disney planuje kontynuować serię aktorską Piękna i Bestia. W fazie początkowej produkcji jest film skupiony na Gastonie. Dave Callaham pisze scenariusz. Producentką jest Michelle Rejwan. Osoba odpowiedzialna za reżyserię nie została jeszcze wybrana. Projekt nie będzie miał powiązań z filmem z 2017 roku, tym samym nie spodziewajmy się powrotu Luke’a Evansa.

Jak podają zagraniczne media "będzie to całkowicie nowa i oryginalna wersja z nowym aktorem w roli głównej, a film będzie miał awanturniczą atmosferę".

Wkrótce po premierze filmu z 2017 roku pojawiły się rozmowy o kręceniu aktorskiego serialu Piękna i Bestia. Poznaliśmy nawet pierwsze nazwiska w obsadzie. Projekt jednak utknął w martwym punkcie i raczej już nigdy nie zostanie zrealizowany.

Źrodło: Deadline