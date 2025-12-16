Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Przeurocze anime "Anzu. Kot-duch" od producentów "Chłopca i czapli" trafi do polskich kin! 0

Do polskich kin zmierza Anzu. Kot-duch, japońsko-francuska animacja opowiadająca poruszającą historię dojrzewania, straty i rodzącej się przyjaźni. Film stylistycznie i emocjonalnie przywodzi na myśl kino studia Ghibli!

Bohaterką filmu jest jedenastoletnia Karin, której życie gwałtownie się zmienia po śmierci matki. Dziewczynka zostaje pozostawiona przez ojca pod opieką dziadka, opiekującego się lokalną świątynią. To właśnie tam Karin poznaje Anzu, mówiącego kota wielkości człowieka, leniwego, złośliwego, ale obdarzonego nieoczywistym urokiem. Anzu jeździ skuterem, korzysta z telefonu komórkowego i dorabia jako masażysta, a mimo swojej ekscentryczności staje się dla Karin ważnym towarzyszem.

Zmagając się z tęsknotą za ojcem i żałobą po stracie matki, dziewczynka wyrusza w podróż do Tokio. Wspólna wyprawa z Anzu przeradza się w emocjonalną wędrówkę, w której humor przeplata się z refleksją nad dorastaniem i radzeniem sobie z bólem. Twórcy opowiadają historię z perspektywy dziecka, unikając infantylizacji i stawiając na delikatny, wzruszający ton.

Anzu. Kot-duch wyreżyserowali Yôko Kuno i Nobuhiro Yamashita.

Oto polski plakat tej produkcji:

Źrodło: Velvet Spoon