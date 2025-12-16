Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

SkyShowtime prezentuje zwiastun trzymającego w napięciu serialu szpiegowskiego "PONIES" 0

W sieci jest już dostępny klimatyczny zwiastun serialu szpiegowskiego PONIES. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Moskwa, 1977 rok. Dwie PONIES (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.

W rolach głównych w serialu zobaczymy takie gwiazdy jak Emilia Clarke i Haley Lu Richardson. Towarzyszyć im będą Adrian Lester, Artjom Gilz, Nicholas Podany, Petro Ninovskyi oraz Vic Michaelis. Serial wyprodukowany został przez Universal Television, oddział Universal Studio Group.

Pierwsze dwa odcinki będą miały premierę 30 stycznia, wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień. Serial liczy 8 odcinków.

Oto zwiastun i plakat:

Źrodło: SkyShowtime