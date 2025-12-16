Tajemniczy projekt Spielberga o UFO odkrywa karty - jest tytuł i zwiastun! 0

Tajemniczy projekt o UFO Stevena Spielberga i Davida Koeppe, legendarnego duetu odpowiedzialnego m.in. za Park Jurajski, zaczyna swoją promocję. Poznaliśmy tytuł pod jakim obraz wejdzie do kin, a także mamy jego pierwszą zapowiedź.

Film oficjalnie zatytułowany Disclosure Day wejdzie do kin 12 czerwca 2026 roku. Dotychczas wszelkie fabularne szczegóły produkcji utrzymywane były w tajemnicy. Trochę rozjaśnia Nam zaprezentowany zwiastun, pozostaje jednak aura tajemnicy, a oficjalny opis fabuły, który znajdziecie poniżej nie jest również zbyt wylewny.

Gdybyś się dowiedział, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to pokazał, udowodnił, czy to by cię przestraszyło? Tego lata prawda należy do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do Dnia Ujawnienia.

Obsada Disclosure Day prezentuje się znakomicie: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson i Noah Robbins.

W zwiastunie postać grana przez Blunt to meteorolog telewizyjny, który podczas transmisji na żywo zaczyna mówić w jakimś obcym języku. Następnie pojawia się, by dołączyć do O’Connora w jakiejś misji, która polega na ujawnieniu światu jakiejś prawdy. Są także ujęcia postaci Firtha i Domingo, ale ich dokładne role pozostają na razie niejasne.

Film będzie pierwszym science fiction Spielberga od czasów Player One i jego pierwszym reżyserskim projektem od autobiograficznych Fabelmanów, które zdobyły aż 7 nominacji do Oscara.

Źrodło: Universal Pictures