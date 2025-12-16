Wojskowa komedia "Rekruci" anulowana po 1. sezonie 0

Netflix po emisji jednego sezonu wojskowego serialu komediowego Rekruci, podjął decyzję co do jego przyszłości. Projekt został niestety anulowany.

Decyzję podjęto ponad dwa miesiące po premierze ośmioodcinkowego pierwszego sezonu na platformie. Program wystartował z całkiem dobrymi recenzjami zarówno krytyków, jak i widzów, osiągnął solidne wyniki oglądalności (9,4 miliona wyświetleń w pierwszym pełnym tygodniu), miał wewnętrzne wsparcie streamera, a nawet otrzymał sporo darmowej promocji od Białego Domu, który publicznie (choć negatywnie) komentował program. Rekruci zostali mocno skrytykowani przez Pentagon i konserwatystów. Rzeczniczka prasowa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Kingsley Wilson nazwała Netflix producentem woke’owych śmieci.

Ta krytyka nie miała jednak zbytniego wpływu na przyszłość serialu. Co więc wpłynęło na taką decyzję streamera? Według ujawnionych informacji Sony i Netflix przeanalizowały dane o długofalowej oglądalności i prawdopodobnie cyfry, które wyszły im z takiej analizy nie były wystarczająco duże, aby opłacało się ten serial kontynuować. Rekruci ze względu na charakter wyłącznościowej umowy podpisanej przez Sony i Netflixa, nie mogą szukać nowego domu nigdzie indziej.

O co chodzi w serialu?

Rekruci to dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90., w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope’a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe „ja” w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie — nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

Andy Parker stworzył serial, którego fabuła zainspirowana jest wspomnieniami Grega Cope'a White'a. Produkował Norman Lear, dla którego był to ostatni projekt przed śmiercią.

Źrodło: Dark Horizons