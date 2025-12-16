AMC pracuje nad serialem kontynuującym "Na fali" - klasykę kina akcji 0

AMC pracuje nad serialem mającym w swego rodzaju sposób kontynuować wydarzenia z filmu Na fali. To klasyka kina akcji wydana w 1991 roku w reżyserii Kathryn Bigelow.

Oryginał pozostaje znakiem rozpoznawczym gatunku akcji – filmem pełnym ikonicznych kwestii i scen. Wystąpili w nim Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty i Gary Busey. Śledzi on losy początkującego agenta FBI o imieniu Johnny Utah, który infiltruje grupę Ex-Presidents, surferów z południowej Kalifornii, napadających na banki. Z czasem jednak zaczyna coraz bardziej utożsamiać się z przestępcami, porywa go ich śmiały styl życia i swego rodzaju wolność.

Akcja serialu od AMC rozgrywać ma się 35 lat po wydarzeniach z oryginału i skupić się na niebezpiecznej ekipie specjalizującej się w napadach powiązanej z gangiem Ex-Presidents. Więcej szczegółów fabularnych trzymane jest w tajemnicy. Nie wiadomo też na razie czy powróci ktoś z starej obsady.

Projekt nie będzie miał żadnych powiązań z szeroko krytykowanym remake’em z 2015 roku z Edgarem Ramirezem i Lukiem Braceyem w rolach głównych.

David Kalstein tworzy serial. Objął on stanowisko scenarzysty i producenta wykonawczego.

Źrodło: Dark Horizons