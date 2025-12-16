"Kobieta-Pszczoła" - powstanie remake horroru ze Złotej Ery Hollywood 0

Era remake’ów niestety się nie kończy. Niestety, gdyż większość z nich nie dorównuje oryginałom, szczególnie tym z lat 30-50 i 80 ubiegłego wieku. Pomimo tego ciągle powstają. Właśnie ogłoszono kolejny. Paul Dinello i Amy Sedaris oficjalnie przygotowują remake klasycznego horroru science fiction reżysera Rogera Cormana Kobieta-Pszczoła.

Przed nadchodzącym remakiem, film Cormana z 1959 roku został po raz pierwszy zremake’owany przez reżysera Jima Wynorskiego na ekran telewizyjny w 1995 roku. Obraz ten jednak nie zachwycił widzów ani krytyków.

Jaka będzie fabuła remake’u?

Nowy film będzie podążał za oryginalną fabułą Kobiety-Pszczoły, skupiając się na Janice Starlin, założycielce firmy kosmetycznej, która próbuje odwrócić proces starzenia za pomocą eksperymentalnych enzymów pochodzących z królewskich os. Skutki tego leczenia będą jednak katastrofalne.

Remake poprowadzi nominowana do nagrody Emmy, Amy Sedaris, która podpisała kontrakt na rolę tytułową. Dinello zaś napisze scenariusz i stanie za kamerą filmu, który obecnie jest w fazie preprodukcji.

Źrodło: ComingSoon