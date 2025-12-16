Hugh Jackman na pierwszych zdjęciach z "The Death of Robin Hood" 0

A24 prezentuje pierwsze zdjęcia z powstającego filmu The Death of Robin Hood. Poznaliśmy także fabularne szczegóły produkcji z Hugh Jackmanem w tytułowej roli.

Wczytywanie... Hugh Jackman, kadr z filmu ''Deadpool & Wolverine''

Jackman gra Robina Hooda takiego, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Na zdjęciach udostępnionych przez EW Jackman ma potargane siwe włosy i długą brodę. To starsza, doświadczona wersja tytułowego bohatera znanego z ludowych opowieści.

Wczytywanie... Wczytywanie... Wczytywanie...

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Michael Sarnoski. W rolach głównych występują Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett i Noah Jupe.

Comer nie gra Lady Marian. Zamiast tego Sarnoski opisuje postać Comer jako kogoś, kto wprowadza Robina w "inną stronę życia". Tymczasem Skarsgård przedstawia wersję Małego Johna, którego kiedyś mentorował Robin Hood.

Sarnoski zachował większość szczegółów fabuły w tajemnicy podczas rozmowy z EW. Jednak reżyser potwierdził, że film śledzi Robin Hooda zmagającego się z przeszłością i zbliżającego się do kresu życia.

Był morderczym banitą, który robił wiele okropnych rzeczy i był trochę potworny. Ale żył wystarczająco długo, by zobaczyć, jak ta legenda o nim powstaje. Próbuje zrozumieć, co o tym myśli, o tym, że jest przedstawiany jako bohater, choć wie, kim naprawdę był. Film będzie intensywny, ale nie w sposób typowego filmu akcji. Prawie zaczyna przypominać film wojenny. Walka w tamtych czasach była brutalna. To nie byli ludzie tańczący i szermierki. To byli ludzie w błocie, którzy próbowali rozbić sobie nawzajem głowy łopatą mówi Sarnoski.

Premiera filmu The Death of Robin Hood w 2026 roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: A24, EW