Gerard Butler kontynuuje walkę o przetrwanie w nowym zwiastunie "Greenland 2"

Gerard Butler, gwiazdor hitów 300 i Prawo zemsty walczy o życie rodziny w obliczu globalnego kataklizmu. W sieci zadebiutował drugi zwiastun oczekiwanego od lat sequela niezwykle realistycznego filmu katastroficznego Greenland.

Wczytywanie... fragment plakatu

Po kataklizmie, który zabił miliony ludzi i zamienił Ziemię w pustynię, John Garrity wyrusza na poszukiwanie bezpiecznego miejsca do życia dla swojej rodziny. John wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Mówi się, że na południu dawnej Francji powietrze i woda są na tyle czyste, że jest szansa na przeżycie. Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Sequel wyreżyserował Ric Roman Waugh, a główne roli objęli Butler, Morena Baccarin i Amber Rose Revah.

Greenland 2 do polskich kin wejdzie 16 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Lionsgate