Serial ze świata "Tyler Rake: Ocalenie" z tytułem i pierwszym zdjęciem 0

Netflix po prawie roku ciszy powraca do świata Tylera Rake’a. Platforma podała pierwsze konkretne informacje odnośnie będącego już w produkcji serialu rozgrywającego się w tym samym świecie co filmowa seria.

Wczytywanie... kadr z filmu "Tyler Rake: Ocalenie"

Ośmioodcinkowy spin-off otrzymał tytuł Mercenary: An Extraction Series. W produkcji tej nie zobaczymy Chrisa Hemswortha. Rolę główną otrzymał Omar Sy, gwiazda Lupina. Glen Mazzara objął stanowisko producenta wykonawczego. Jest on także showrunnerem. Louise Hooper i Tim Southam reżyserują po połowie.

Projekt opowie o najemniku (w tej roli Sy), który wyruszy na bardzo niebezpieczną misję odbicia zakładników przetrzymywanych na terenie Libii. Uwięzieni między walczącymi frakcjami i bezwzględnymi zabójcami, bohaterowie staną przed wyborami na śmierć i życie, zdradą i emocjonalnymi zmaganiami.

Oprócz ogłoszenia tytułu, streamer udostępnił także pierwsze zdjęcie z planu Mercenary: An Extraction Series, dając widzom możliwość spojrzenia na główną postać graną przez Omara Sy. Produkcja niedawno zakończyła zdjęcia w Irlandii, a obecnie ekipa znajduje się w Maroku. Na ten moment projekt nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

Wczytywanie...

Poza spin-offem, Netflix obecnie pracuje nad trzecią częścią serii filmów Tyler Rake, gdzie Hemsworth powróci do roli Tylera Rake’a.

Źrodło: ComingSoon