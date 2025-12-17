MGM+ zamawia serial "Siedmiu wspaniałych" 0

MGM+ dało zielone światło na ośmioodcinkowy serial dramatyczny oparty na kultowym filmie westernowym Siedmiu wspaniałych z 1960 roku.

kadr z filmu "Siedmiu wspaniałych" (1960)

Tim Kring będzie producentem wykonawczym serialu wraz z Donaldem De Line'em, Lawrence’em Mirischem i Bruce’em Kaufmanem.

Serial opowie o grupie siedmiu najemników Dzikiego Zachodu, którzy zostają wynajęci do ochrony spokojnej wioski kwakrów po tym, jak zostaje ona wymordowana przez najemników barona ziemskiego. Jako niedoskonali, lecz utalentowani najemnicy wtopieni w kwakrów, muszą zmierzyć się z pytaniem, czy dopuszczalne jest użycie przemocy w obronie narodu, którego wiara opiera się na całkowitym jej braku.

Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się w czerwcu 2026 roku. Data premiery produkcji nie została podana, jednak nie spodziewajmy się jej wcześniej niż pod koniec 2027 roku.

Siedmiu wspaniałych otrzymało już współczesny remake, ale w formie pełnometrażowej. To film z 2016 roku, który jak na remake zyskał dobre recenzje i został uznany przez widzów uzyskując wysokie oceny i nominację do Saturna. W rolach głównych wystąpili Chris Pratt, Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo i Peter Sarsgaard.

Źrodło: Dark Horizons