Gala Oscarów na YouTube? Tak, to właśnie się dokonało! 0

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła, że ceremonia wręczenia Oscarów, która jest emitowana na ABC od połowy lat 70., przenosi się do nowego domu. Tym domem jest YouTube!

Od 2029 roku Oscary będą współpracować z YouTube, dzięki czemu cała ceremonia będzie dostępna do oglądania na YouTube i YouTube TV za darmo. W ramach umowy YouTube będzie transmitował nie tylko samą ceremonię wręczenia Oscarów, ale także ogromną ilość powiązanych treści.

Obejmuje to przedpokaz na czerwonym dywanie, materiały zza kulis pokazu, ogłoszenie nominacji do Oscara, wręczenie nagród Gubernatorów, lunch dla nominowanych do Oscara, ceremonię wręczenia nagród studenckich Akademii, ceremonię wręczenia nagród naukowych i technicznych, wywiady z członkami Akademii i twórcami filmowymi, programy edukacyjne filmowe, oficjalne podcasty i wiele więcej.

Prezes Akademii Bill Kramer oraz prezes Akademii Lynette Howell Taylor oświadczyli:

Jesteśmy zachwyceni, że możemy wejść w wieloaspektowe globalne partnerstwo z YouTube, które będzie przyszłym domem dla Oscarów i całorocznego programu Akademii. Akademia jest organizacją międzynarodową, a to partnerstwo pozwoli nam rozszerzyć dostęp do jej twórczości dla jak największej światowej publiczności — co przyniesie korzyści naszym członkom i środowisku filmowemu. Ta współpraca wykorzysta ogromny zasięg YouTube i wniesie do Oscarów oraz innych programów Akademii innowacyjne możliwości zaangażowania, jednocześnie oddając hołd naszej spuściźnie. Będziemy mogli świętować kino, inspirować nowe pokolenia filmowców i zapewniać dostęp do naszej historii filmowej na bezprecedensową skalę globalną.

ABC będzie kontynuować emisję Oscarów do setnej edycji gali w 2028 roku. Oscary na YouTube obejrzymy od 2029 roku. Obecna umowa, która zabiera prawa do emisji ABC, stacji mającej je od 1976 roku, daje YouTube wyłączność na emisję Oscarów do 2033 roku.

Źrodło: Variety