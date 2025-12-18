Pennywise wróci w nowej formie? Zaskakujące słowa gwiazdy "To: Witajcie w Derry" 0

Finał 1. sezonu To: Witajcie w Derry rozpalił wyobraźnię fanów i wywołał falę spekulacji na temat przyszłości kultowego uniwersum Stephena Kinga. Wszystko za sprawą jednego z aktorów obsady, który otwarcie przyznał, że… spin-off może już być na stole.

Chris Chalk, wcielający się w Dicka Halloranna, nie ukrywa swojego entuzjazmu wobec dalszego rozwijania tej postaci. Aktor ujawnił w rozmowie z TV Insider, że sam zaproponował twórcom serialu pomysł na osobną produkcję skupioną wyłącznie na Hallorannie.

Zaprezentowałem ten pomysł! Powiedziałem: Dick może w zasadzie robić wszystko. Skoro jest już połączony z tym uniwersum, nie ma powodu go z niego wyciągać – zdradził Chalk.

Jego słowa idealnie wpisują się w otwarte zakończenie sezonu. Ostatni odcinek pokazał Dicka ogłaszającego wyjazd z Derry, by podjąć pracę jako kucharz w hotelu – co jest wyraźnym ukłonem w stronę jego przyszłości w Overlook Hotel znanym z Lśnienia. Dla Chalk’a to jednak nie finał, a dopiero początek znacznie mroczniejszej drogi bohatera.

On wcale nie jest ‘naprawiony’. On dopiero co się załamał. To wszystko wydarzyło się dosłownie chwilę temu, więc Dick wciąż nie ma się dobrze – wyjaśnia aktor.

Według niego potencjalny spin-off mógłby skupić się na wewnętrznej walce bohatera, próbie opanowania „Shine” oraz radzeniu sobie z traumą po starciu z Pennywisem.

Czy Dick Hallorann powróci jeszcze do Derry, trafi do Overlook, czy jego historia rozegra się gdzieś pomiędzy? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne – Chris Chalk jest gotów kontynuować tę opowieść, a zainteresowanie widzów może sprawić, że uniwersum To stanie się jeszcze bardziej rozbudowane i mroczne niż dotychczas.

Źrodło: Comingsoon