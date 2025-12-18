Monsterverse rośnie w siłę – serial "Monarch: Dziedzictwo potworów" doczeka się prequela 0

Apple TV+ coraz śmielej zagłębia się w świat Monsterverse. Platforma oficjalnie potwierdziła, że trwają prace nad prequelem serialu Monarch: Dziedzictwo potworów, który rozbuduje mitologię znaną z historii o Godzilli i innych legendarnych Tytanach.

Co wiemy o prequelu Monarch?

Nowa, wciąż nienazwana seria skupi się na pułkowniku Lee Shawie, bohaterze granym przez Wyatta Russella. Aktor powróci do swojej roli, jednak akcja cofnie się do 1984 roku, na długo przed wydarzeniami znanymi z Dziedzictwa potworów.

Fabuła ma koncentrować się na tajnej misji Shaw’a za liniami wroga, w samym środku zimnej wojny. Bohater spróbuje powstrzymać Sowietów przed uwolnieniem nowego, przerażającego Tytana, który mógłby nie tylko zniszczyć Stany Zjednoczone, ale także diametralnie zmienić globalną równowagę sił.

Kluczowe nazwiska za kulisami

Showrunnerem prequela został Joby Harold, nominowany do nagrody Emmy scenarzysta i producent. Co więcej, Apple TV+ ogłosiło, że Harold obejmie również rolę nadzorcy całego telewizyjnego Monsterverse na platformie. Według zapowiedzi, przyszłe produkcje mają łączyć nowych oraz ulubionych przez fanów Tytanów z mocnym, emocjonalnym prowadzeniem postaci.

Monsterverse rośnie w siłę

Nowy serial dołącza do coraz bogatszej oferty Apple TV+ osadzonej w uniwersum Legendary. Pierwszy sezon Monarch: Dziedzictwo potworów zgromadził imponującą obsadę, w tym Wyatta i Kurta Russella, Annę Sawai, Kiersey Clemons, Rena Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippetta oraz Elisę Lasowski. Drugi sezon serialu zadebiutuje 27 lutego 2026 roku.

Widzowie na całym świecie nie mogli oderwać się od Monarch: Dziedzictwo potworów od momentu globalnej premiery. Nie możemy się doczekać, by zaprezentować elektryzujące nowe historie, nad którymi pracują Joby oraz cały zespół twórców. Ten spin-off zapoczątkuje epicką ekspansję Monsterverse, przybliżając fanów do ich ulubionych Tytanów i oferując wciągające, oparte na postaciach opowieści. – powiedział Morgan Wandell, szef międzynarodowego rozwoju Apple TV+

Wszystko wskazuje na to, że Monsterverse na Apple TV+ dopiero się rozkręca, a historia Lee Shawa może okazać się jednym z kluczowych elementów jego dalszej ekspansji.

Źrodło: Deadline