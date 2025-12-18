Hamill rozwiewa wątpliwości fanów. Czy Luke Skywalker jeszcze się pojawi? 0

Mark Hamill po raz kolejny odniósł się do pytania, które od lat nurtuje fanów Gwiezdnych wojen: czy Luke Skywalker może jeszcze powrócić na ekran? W niedawnym wywiadzie dla CBS Mornings aktor jasno zasugerował, że jego rozdział w kultowej sadze jest już zamknięty.

Hamill podkreślił, że po występach w trylogii sequeli historia Luke’a została definitywnie domknięta. Jak przypomniał, jego udział w Przebudzeniu Mocy i Skywalker. Odrodzenie ograniczył się do cameo, a jedynym filmem, w którym Luke ponownie stał się pełnoprawną częścią narracji, był Star Wars: Ostatni Jedi z 2017 roku.

Myślę, że miałem już swój czas. Jego historia została opowiedziana i zamknięta – stwierdził aktor.

Hamill nie stronił przy tym od charakterystycznego dla siebie humoru, ironicznie komentując śmierć bohatera.

Wciąż bawi mnie to, że ludzie nie dostrzegają ironii w tym, że Luke zmarł z przedawkowania Mocy

W kontekście krążących plotek o możliwym powrocie Rey Skywalker i dalszym rozwoju filmowego uniwersum Star Wars, słowa Hamilla brzmią jednoznacznie. Aktor wydaje się usatysfakcjonowany zamknięciem swojej drogi jako Luke Skywalker i – przynajmniej na ten moment – nie planuje ponownego sięgania po legendarny miecz świetlny.

Źrodło: CBS