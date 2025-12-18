Tajemnicza śmierć Roba Reinera i Michelle. Oficjalne ustalenia ujawnione 0

Dokumentacja lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles potwierdza przyczynę śmierci Roba Reinera i jego żony Michele Reiner. Para została podobno znaleziona martwa w swoim domu w Brentwood w niedzielne popołudnie.

Rob Reiner, reżyser klasycznej komedii romantycznej z 1989 roku Kiedy Harry poznał Sally, miał 78 lat, a jego żona Michele Singer Reiner – 70.

Z akt lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles wynika, że ​​przyczyną śmierci Roberta i Michele Reiner były liczne obrażenia zadane ostrym narzędziem. Chociaż w opisie śmierci wskazano zabójstwo, ciała mają być gotowe do wydania. Tymczasem syn pary, Nick Reiner, został podobno aresztowany tej samej nocy, w której zginęli jego rodzice. Wkrótce potem, w poniedziałek rano, władze postawiły mu zarzut morderstwa.

Według prokuratora okręgowego z Los Angeles, Nathana Hochmana, zarzuty wobec Nicka grożą karą dożywotniego pozbawienia wolności, a nawet karą śmierci. Na konferencji prasowej Hochman powiedział: Ściganie w sprawach z udziałem członków rodziny to jedne z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych spraw, z jakimi mierzy się nasze biuro, ze względu na intymny i często brutalny charakter tych przestępstw.

Biuro prokuratora okręgowego podobno ogłosi decyzję o ewentualnym orzeczeniu kary śmierci w późniejszym terminie. Nick przebywa obecnie w zakładzie karnym Twin Towers w Los Angeles, bez możliwości wpłacenia kaucji.

Źrodło: Variety