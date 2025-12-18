"Avatar 4" pod znakiem zapytania? Słowa Jamesa Camerona budzą niepokój 0

James Cameron, reżyser takich hitów jak Titanic czy Avatar, podzielił się ostatnio swoimi przemyśleniami na temat przyszłości filmów z uniwersum Pandora. Rozmowa skupiła się na jego najnowszej produkcji, Avatar: Ogień i Popiół, trzeciej części kultowej serii, która trafi do kin 19 grudnia 2025 roku.

Wczytywanie...

Podczas wywiadu Cameron zdradził, że choć nadal angażuje się w świat Avatara, nie zamierza spędzić całego życia wyłącznie przy tej franczyzie:

Mam też inne historie do opowiedzenia, w tym historie w uniwersum Avatara. Nie zamierzam jednak spędzać kolejnych lat wyłącznie nad Avatarami. Chcę znaleźć sposób na większą współpracę, nadal reżyserując, ale nie w każdym detalu procesu – mówi reżyser

Jednocześnie Cameron nie wyklucza, że Avatar 4 może być ostatnim filmem w serii. Odnosząc się do fanów krytykujących długość produkcji, stwierdził:

Lubię zadowalać widzów. Nie chcę, żeby wychodzili z kina z myślą: ‚Co to, do cholery, było?

Na temat dalszych planów franczyzy Cameron dodał:

To może być ostatni film. Jest tylko jedno pytanie bez odpowiedzi w tej historii. Możemy zobaczyć, że premiera Avatara 3 pokaże, jak zmieniło się doświadczenie kinowe, albo że wciąż jest tak silne jak kiedyś — ale tylko dla pewnych typów filmów. To teraz rzut monetą. Nie dowiemy się, dopóki nie minie połowa stycznia.

Fani będą musieli zatem poczekać przynajmniej miesiąc, aby ocenić wyniki filmu w kinach, zanim pojawią się spekulacje na temat przyszłości serii Avatar.

Źrodło: The Hollywood Reporter