Netflix wygrywa z Paramount! Warner Bros. odrzuca gigantyczną ofertę 0

Warner Bros. Discovery oficjalnie odrzuciło propozycję przejęcia firmy przez Paramount wartą 108 miliardów dolarów, decydując się pozostać przy obowiązującej umowie z Netflix.

Wczytywanie...

Decyzja zapadła po dokładnym przeglądzie przez zarząd, który uznał, że oferta Paramount nie zapewnia takiej samej pewności ani wartości dla akcjonariuszy.

Po starannej ocenie niedawnej oferty Paramount, zarząd stwierdził, że jej wartość jest niewystarczająca i wiąże się ze znacznym ryzykiem i kosztami dla naszych akcjonariuszy. Ponownie nie rozwiązuje kluczowych problemów, które konsekwentnie komunikowaliśmy Paramount podczas naszych sześciu wcześniejszych rozmów — powiedział przewodniczący zarządu Samuel A. Di Piazza Jr

Warner Bros. Discovery podkreśliło, że głównym powodem odrzucenia oferty były wątpliwości dotyczące finansowania transakcji. Firma zwróciła uwagę na ograniczoną przejrzystość finansową i możliwość zmiany aktywów w ramach funduszu powierniczego kierowanego przez Davida Ellisona, a także zaangażowanie zagranicznych funduszy suwerennych, m.in. saudyjskiego Public Investment Fund oraz inwestorów z Abu Zabi i Kataru, co zwiększa ryzyko transakcji.

Odnosząc się do kwestii finansowania w rozmowie z CNBC, Di Piazza stwierdził:

Gwarantował to przez nieodwołalny fundusz w ostatniej chwili i szczerze mówiąc, nie było to tak solidne jak w przypadku firmy inwestycyjnej o wysokim ratingu, która oferowała realną wartość i świetnie odpowiadała na nasze pytania dotyczące operacji.

Warner Bros. Discovery zaznaczyło również, że propozycja Paramount nie daje żadnej przewagi regulacyjnej w porównaniu z obecnym porozumieniem z Netflix, co sprawia, że decyzja o pozostaniu przy streamingowym gigancie była zgodna z interesem akcjonariuszy.

Źrodło: The Hollywood Reporter