Hugh Jackman rozwiązuje zagadkę morderstwa… z owcami w tle. Jest zwiastun "The Sheep Detectives" 0

Amazon MGM Studios udostępniło oficjalny trailer filmu The Sheep Detectives, oryginalnej komedii typu murder mystery, która może okazać się jedną z najbardziej niekonwencjonalnych premier nadchodzących lat. Produkcja trafi do kin 8 maja 2026 roku.

Film opowiada historię George’a – pasterza, który co wieczór czyta swoim owcom powieści detektywistyczne, zakładając, że zwierzęta nie są w stanie ich zrozumieć. Kiedy jednak na farmie dochodzi do tajemniczego zdarzenia, a sam bohater ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, stado postanawia wziąć sprawy w swoje… racice. Owce rozpoczynają własne śledztwo, analizując tropy i podejrzanych ludzi, udowadniając, że nawet najbardziej niepozorni detektywi potrafią być niezwykle bystrzy.

Zwiastun ujawnia Hugha Jackmana w roli pasterza, którego nagła śmierć staje się punktem wyjścia dla całej intrygi. W filmie występuje imponująca obsada aktorska, w tym Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Emma Thompson, Tosin Cole, Mandeep Dhillon, Kobna Holdbrook-Smith oraz Conleth Hill.

Za reżyserię odpowiada Kyle Balda, a scenariusz napisał Craig Mazin, bazując na bestsellerowej powieści Leonie Swann Three Bags Full z 2005 roku. Głosów owcom użyczą m.in. Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein oraz Rhys Darby.

Źrodło: Comingsoon