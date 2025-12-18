Tajemniczy teaser nowego filmu Toma Cruise'a i Alejandro Iñárritu 0

Warner Bros. Pictures i Legendary Entertainment, studia współpracujące z reżyserem oscarowej Zjawy – Alejandro Iñárritu, uchylają rąbka tajemnicy odnośnie najnowszego projektu filmowca zrealizowanego wraz z gwiazdą kina akcji Tomem Cruisem. Poznaliśmy jego oficjalny tytuł. Jest także pierwszy materiał filmowy.

Obraz nosi tytuł Digger i będzie "komedią o katastroficznych rozmiarach", jak głosi napis na plakacie.

Film śledzić ma losy najpotężniejszego człowieka na świecie, który próbuje udowodnić, że jest zbawicielem ludzkości, zanim katastrofa, którą wywołał, zniszczy wszystko. Większe szczegóły dotyczące fabuły komedii trzymane są na razie w tajemnicy.

Mogę tylko powiedzieć, że to brutalna, dzika komedia o katastrofalnych rozmiarach. To szaleństwo. Jest strasznie, zabawnie i pięknie powiedział Iñárritu.

Poniższy teaser również nie wiele zdradza. Widzimy na nim tajemniczą postać, prawdopodobnie Cruise’a, choć twarz bohatera skryta jest w cieniu, który tańczy z łopatą. Jak wynika z materiału tytułowy Digger to imię, bądź ksywa głównego bohatera, w którego wciela się Cruise.

Obsadę uzupełniają Sandra Huller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michaela Stuhlbarga, Sophie Wilde i Emmy D'Arcy.

Digger trafi do kin w USA 2 października 2026 roku.

Źrodło: X, Comingsoon