Hero Fiennes Tiffin jako "Young Sherlock" na pierwszym zwiastunie serialu

Amazon Prime Video prezentuje zwiastun nowego serialu reżysera Guya Ritchiego Young Sherlock, w którym bohater Hero Fiennes Tiffin gra 19-letniego Sherlocka Holmesa, jednego z najsłynniejszych powieściowych detektywów.

Serial jest adaptacją serii książek Andrew Lane'a Młody Sherlock Holmes, będącej pastiszem oryginalnych opowiadań Arthura Conana Doyle'a o Sherlocku Holmesie.

Young Scherlock przedstawia Sherlocka Holmesa w wieku 19 lat. Zhańbiony, surowy, niefiltrowany i nieuformowany, zostaje wciągnięty w tajemnicę morderstwa na Uniwersytecie Oksfordzkim, która zagraża jego wolności. Zanurzając się w swoją pierwszą sprawę z dzikim brakiem dyscypliny, Sherlockowi udaje się rozwikłać ogólnoświatowy spisek, który na zawsze zmieni jego życie i otworzy drzwi do zostania najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują także Dónal Finn jako James Moriarty, Zine Tseng jako księżniczka Gulun Shou’an, Joseph Fiennes jako Silas Holmes, Natascha McElhone jako Cordelia Holmes, Max Irons jako Mycroft Holmes oraz Colin Firth jako sir Bucephalus Hodge.

Showrunner Matthew Parkhill napisał scenariusz i jest producentem wykonawczym serialu. Ritchie, który wyreżyserował dwa filmy Sherlock Holmes z Robertem Downeyem Jr., jest także reżyserem tego serialu, który trafi na platformę Prime Video 4 marca 2026 roku. Wszystkie osiem odcinków zadebiutuje jednocześnie.

