Produkcja "Star Wars: Starfighter" nabiera tempa – przełomowe informacje od twórców

Star Wars: Starfighter, nowy kinowy projekt Lucasfilm, otrzymał istotną aktualizację produkcyjną. Reżyser filmu, Shawn Levy, poinformował w mediach społecznościowych, że zdjęcia do filmu zostały oficjalnie zakończone, a produkcja wchodzi teraz w fazę postprodukcji.

Film trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 28 maja 2027 roku. Prace na planie rozpoczęły się w sierpniu tego roku, a zakończenie zdjęć oznacza, że projekt rozwija się zgodnie z harmonogramem.

Star Wars: Starfighter rozgrywa się po wydarzeniach z Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie i skupi się głównie na zupełnie nowych bohaterach. Kathleen Kennedy zaznaczała jednak wcześniej, że nie wyklucza się powrotu wybranych postaci z trylogii sequeli.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams.

Levy podkreśla, że Lucasfilm dał mu wyjątkowo dużą swobodę twórczą. Jak przyznał w podcaście The Business z Kim Masters, studio konsekwentnie zachęca go do tworzenia czegoś nowego, bez nadmiernego sięgania po znane elementy z poprzednich filmów. Reżyser określa pracę nad Starfighterem jako jedną z najbardziej kreatywnie wyzwalających w swojej karierze.

Źrodło: ComingSoon