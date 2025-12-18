Milla Jovovich + potwory + akcja = zwiastun "Worldbreaker" 0

Aura Entertainment udostępniło oficjalny zwiastun filmu Worldbreaker, nadchodzącego science-fiction akcji z elementami thrillera, w którym główną rolę gra Milla Jovovich. Produkcja trafi do kin 30 stycznia 2026 roku i – sądząc po trailerze – potworów, wybuchów i walk o przetrwanie zdecydowanie nie zabraknie.

Akcja filmu rozgrywa się w świecie opanowanym przez tzw. Breakersów – potwory z innego wymiaru, które infekują i brutalnie zmieniają swoje ofiary. Próby ich powstrzymania zakończyły się katastrofą: mężczyźni padli pierwsi, a los ludzkości spoczął w rękach kobiet. Jedną z ocalałych jest młoda Willa, trenowana przez ojca-weterana na odległej wyspie, gdzie każde drzewo może skrywać śmierć, a każdy dzień to kolejny test przeżycia.

Spokój – o ile w takim świecie w ogóle można mówić o spokoju – kończy się, gdy na brzegu pojawia się tajemnicza dziewczyna. Willa, spragniona kontaktu z kimkolwiek spoza wyspy, ukrywa ją w tajemnicy. Jak łatwo się domyślić, sekrety w świecie pełnym potworów długo nie pozostają bez konsekwencji.

Zwiastun pokazuje mroczną wizję przyszłości, intensywne sekwencje akcji oraz bezlitosne starcia wojowniczek z międzywymiarowymi bestiami. Jest dynamicznie, jest brutalnie, a momentami wygląda to tak, jakby Resident Evil spotkało Ciche miejsce i dorzuciło jeszcze więcej adrenaliny.

Za reżyserię odpowiada Brad Anderson. Scenariusz napisał Joshua Rollins, a obok Jovovich w obsadzie znaleźli się m.in. Luke Evans, Billie Boullet, Mila Harris, Kevin Glynn i Chris Finlayson.

Źrodło: ComingSoon