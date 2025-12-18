Pierwsze zdjęcia z nowego filmu Baltasara Kormákura "Apex". Taron Egerton jako psychopata 0

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące najnowszy thriller Baltasara Kormákura Apex z Charlize Theron i Taronem Egertonem w rolach głównych. Projekt powstaje dla Netflix.

Theron gra kobietę kochającą wspinaczkę i uzależnioną od adrenaliny, która odkrywa, że natura nie jest jedynym niebezpiecznym żywiołem, który ją atakuje, gdy wyrusza na wyprawę na dzikie tereny Australii. Egerton wciela się zaś w bezwzględnego psychopatę śledzącego swoją ludzką ofiarę (Theron) w śmiertelnej grze. Eric Bana gra partnera postaci Theron. To na razie wszystkie znane Nam informacje odnośnie fabuły filmu. Obsadę uzupełnia Bessie Holland.

Scenariusz napisał Jeremy Robbins. Praca nad tym filmem jest dla niego pełnometrażowym debiutem. Apex swoją premierę na Netflixie ma mieć 24 kwietnia 2026 roku.

Kormákur jest najbardziej znany ze swojej pracy przy filmach takich jak Agenci, Everest, Kontrabanda i Na głębinie.

