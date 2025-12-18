Chaos, humor i gigantyczny wąż - zobacz finalny zwiastun "Anakondy" 0

Sony Pictures prezentuje finałowy zwiastun filmu Anakonda z Jackiem Blackiem i Paulem Ruddem w rolach głównych. Zapowiada się świetna komedia. Premiera za kilka dni.

Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake’u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – "Anakonda". Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci…

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują także Selton Mello, Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn oraz Ione Skye. Angaż otrzymał także amerykański raper i producent muzyczny Ice Cube, który gra samego siebie.

Tom Gormican stanął za kamera Anakondy pracując na podstawie scenariusza, który współtworzył z Kevinem Ettenem, a producentami są Brad Fuller i Andrew Form.

Anakonda rozpocznie swoje polowanie już 26 grudnia.

Wybieracie się do kin?

Źrodło: Sony Pictures