"Piep*zyć Mickiewicza 3" – co czeka bohaterów? Zobacz materiał zza kulis

Odważnie, aktualnie i bez filtrów. Już 13 lutego kinami w całej Polsce zawładnie Piep*zyć Mickiewicza 3, kontynuacja hitu, który w bezkompromisowy sposób przybliża rzeczywistość młodego pokolenia. To pełna emocji, humoru i buntu opowieść o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. Dystrybutor filmu Next Film prezentuje ciekawy materiał zza kulis.

W opublikowanym materiale wideo młodzi bohaterowie krótko opowiadają co przydarzy się ich bohaterom w trzeciej części "Piep*zyć Mickiewicza" – filmu, który pomimo swojego charakterystycznego stylu widzowie pokochali.

O czym opowiada film?

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: "sprawdzam".

Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii, gwiazdy młodego pokolenia: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Aleksandrę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego, którym partnerować będą m.in. Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.

Film "Piep*zyć Mickiewicza 3" trafi do kin 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Next Film