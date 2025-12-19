Disney wybiera obsadę "Zaplątanych" – lista kandydatów już dostępna 0

Walt Disney Pictures wyraźnie nabiera tempa w pracach nad aktorską wersją kultowej animacji Zaplątani (Tangled). Według najnowszych doniesień studio przeprowadziło już screen testy do głównych ról Roszpunki i Flynna Rydera, a oficjalne ogłoszenie obsady ma nastąpić w najbliższym czasie. Tymczasem do sieci trafiły nazwiska aktorów, którzy znaleźli się na krótkiej liście – i wzbudzają spore emocje wśród fanów.

Testy ekranowe odbyły się w Londynie. Wśród aktorek, które miały okazję zaprezentować się w roli Roszpunki, znalazły się Sarah Catherine Hook, Teagan Croft, Freya Skye oraz Olivia-Mai Barrett.

Teagan Croft znana jest widzom przede wszystkim jako Raven z serialu Titans, a także z filmu Siła ducha z 2023 roku. Sarah Catherine Hook wystąpiła m.in. w serialu Okrutne intencje dla Prime Video oraz w horrorze Obecność 3: Na rozkaz diabła. Freya Skye pojawi się w nadchodzącym filmie Disneya Zombi 4: Zmierzch wampirów, gdzie wciela się w postać Novy Bright, natomiast Olivia-Mai Barrett była znana młodszym widzom jako Penny Mendez w serialu Penny z MARS-a.

Co ciekawe, według doniesień także Lola Tung miała wziąć udział w testach, jednak uniemożliwił jej to konflikt w harmonogramie.

Jeśli chodzi o rolę charyzmatycznego złodzieja Flynna Rydera, Disney miał testować Milo Manheima, gwiazdę serii Zombie, oraz Charliego Gillespiego, znanego z serialu Julie and the Phantoms.

Na ten moment brak informacji dotyczących obsady Matki Gothel. W przeszłości krążyły plotki o możliwym zaangażowaniu Scarlett Johansson, jednak aktorka nie jest już łączona z projektem.

Przypomnijmy, że w animowanej wersji z 2010 roku głosów głównym bohaterom użyczyli Mandy Moore (Roszpunka) oraz Zachary Levi (Flynn Ryder). Aktorska adaptacja ma rozpocząć zdjęcia w czerwcu 2026 roku, a za kamerą stanie Michael Gracey.

Źrodło: The Hollywood Reporter