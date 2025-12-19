Dwa sezony naraz! Hulu nagradza popularny serial 0

Hulu ma świetne wiadomości dla fanów animacji. Platforma oficjalnie przedłużyła serial Cudownie dziwny świat Gumballa aż o dwa kolejne sezony. Produkcja doczeka się więc sezonów 3 i 4, co potwierdza jej ogromną popularność wśród widzów na całym świecie.

Cudownie dziwny świat Gumballa to animowany serial stworzony przez Bena Bocqueleta, będący kontynuacją kultowego Niesamowity świat Gumballa znanego z Cartoon Network. Odświeżona wersja zadebiutowała na Hulu w lipcu tego roku, a drugi sezon trafi na platformę już za kilka dni.

Informacja o przedłużeniu została ogłoszona za pośrednictwem mediów społecznościowych. Choć daty premiery sezonów 3 i 4 nie zostały jeszcze ujawnione, decyzja Hulu jasno pokazuje, że marka Gumballa ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Opis drugiego sezonu zapowiada kolejną porcję chaosu i surrealistycznego humoru. Rodzina Wattersonów powraca, by udowodnić, że rzeczywistość to tylko sugestia. W nowych odcinkach zobaczymy m.in. szaloną akcję związaną z balową deklaracją miłości Penny, inwazję dzikich zwierząt na przedmieścia oraz wiedźmi kult uczniowski próbujący odprawić seans spirytystyczny do szkolnej kroniki.

Premiera 2. sezonu Cudownie dziwny świat Gumballa została zaplanowana na 22 grudnia 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że absurdalny świat Elmore zostanie z widzami jeszcze na długo.

Źrodło: Comingsoon